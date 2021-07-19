Могилевская показалась в коротком топе с декольте. Фото

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками пикантными снимками, на которых продемонстрировала пышное декольте. Звезда устроила себе фотосессию в коротком топе.

Соответствующие фото Могилевская опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили сексуальный внешний вид звезды и засыпали ее комплиментами.

Могилевская позировала на камеру в коротком трикотажном топе коричневого оттенка, который выгодно подчеркнул пышное декольте звезды. Дополнила свой образ артистка длинным кулоном на шее. На фото знаменитость предстала без макияжа.

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Пользователям сети понравился образ Могилевской. Они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Не узнала", "Очень красиво без макияжа. Натурально", "Вы очень нежная", – писали поклонники под фото.

Коротко о знаменитости:

Наталья Могилевская – певица, актриса, телеведущая и продюсер. Звезда выпустила свой первый музыкальный альбом "Ла-ла-ла" в 1997 году. В 2004 году певица получила звание народной артистки Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Могилевская поделилась с поклонниками откровенным снимком. Звезда показала, как обнаженная позирует во время фотосъемки.