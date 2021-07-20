Могилевская и Приходько поссорились на вокальном шоу: что произошло

Певица и композитор Наталья Могилевская и исполнительница Анастасия Приходько поссорились на съемках талант-шоу "Співають всі!". Артистки не сошлись во мнениях по поводу блогерства, когда на сцене появилась участница-блогерша. Приходько заявила, что деятельность девушки ей не совсем понятна.

Могилевская решила не отмалчиваться по этому поводу и ответила своей коллеге в Instagram. В своем посте артистка написала, что успех и востребованность блогеров могут оценивать только зрители, ведь для продвижения собственного блога необходимо иметь множество навыков различного рода – от грамотных текстов до красивых фотографий (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Часто говорят, что блогеры занимаются ненужными вещами, ничего полезного в жизни не умеют и не делают. Мне жаль это слышать. Для того, чтобы твой аккаунт был успешным, нужно снимать каждый день новое видео, делать фотографии… Быть копирайтером, который пишет замечательные тексты, сценаристом, оператором, режиссером видео, стилистом собственной одежды", – выразила свою точку зрения Могилевская.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Могилевская, которая еще вначале июня решила принять участие в челлендже фитнес-тренера Аниты Луценко под названием " 26 июня зуб даю", опубликовала видео, как ей отрезают волосы. Артистка поспорила со звездным тренером, что она похудеет за 3 недели на 4 килограмма или в противном случае побреется налысо.