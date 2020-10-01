Модель-"копия" Кардашьян показала пышные формы в откровенном боди. Фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, в очередной раз поделилась с поклонниками пикантными фото.

Так, на них 25-летняя знаменитость позировала в телесном боди с большими вырезами по бокам, продемонстрировав пышные формы. Соответствующие снимки Роуз опубликовала на личной странице в Instagram.

"Немного витамина D мне", – прокомментировала свою публикацию модель.

Поклонники пришли в восторг от пикантных снимков Роуз и засыпали ее комплиментами.

"Красивая", "Всегда выглядишь горячо", "Невероятная", "Вот это попка", "Отличное тело", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.