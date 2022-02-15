Модель из Швеции, которая хочет отрастить самые большие ягодицы в мире, распугала мужчин и не может найти себе пару

Шведская модель Наташа Краун потратила более 140 тысяч долларов на воплощение в реальность мечты о самых больших ягодицах в мире, однако поняла, что из-за этого не может найти себе пару. Женщина сделала пять бразильских подтяжек задницы (BBL).

Как пишет Daily Star, по словам Краун, в последний раз она встречалась с парнем семь лет назад. 27-летняя девушка считает, что мужчины боятся ее внешности.

"Это страшно для мужчин. У тебя есть моя личность, мое тело и все остальное сверх этого. Это экстремально", – говорит Краун.

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По ее словам, мужчины говорят, что не хотят связывать свою жизнь с девушкой, у которая самая большая задница в мире.

Несмотря на это, она все же целенаправленно пытается побить рекорд по величине ягодиц, стремиться к которому начала еще в 20 лет.

Сейчас Краун готовится к шестой операции BBL, которая заключается в удалении жира из одной части тела и перекачивании в другую.

Специально для этого девушка набирает вес с помощью диеты с высоким содержанием калорий. Она "сидит" на макаронах, пицце, гамбургерах и нутелле.

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