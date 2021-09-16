Модель из Аргентины сняла предвыборный ролик в пикантном наряде. Видео 18+

Кандидат в Конгресс Аргентины 32-летняя модель Синтия Фернандес представила "горячий" предвыборный ролик, в котором появилась в откровенном образе. Такой необычной агитацией девушка решила привлечь внимание своих избирателей.

Аргентинская модель и телеведущая выложила в Instagram кадры, на которых она танцует в пикантном наряде, обнажая некоторые части тела. Кандидат в депутаты показала себя на фоне Национального Конгресса Аргентины в Буэнос-Айресе (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

В своем предвыборном ролике Синтия кружила по улице под песню Ce Dice De Mi (Говорят обо мне). Она была одета в черную одежду – блузку, юбку и колготки в сеточку. Красная помада дополнила образ модели.

Танцуя, Синтия сняла юбку, оставшись только в блузке и колготках, которые практически ничего не прикрывали, поскольку имели "вырезы", которые обнажали пикантные места.

Девушка повернулась к зрителям спиной, демонстрируя свои упругие ягодицы.

"Эта попа - простая и дешевая стратегия кампании, не похожа на официальные и чрезмерные правила, которые мы все используем, но эта попа - не моя кампания", — написала модель в комментарии к видео.

Многие пользователи осудили Фернандес за откровенный образ в предвыборной агитации, но она это предвидела и написала, что сняла провокационный ролик для привлечения внимания.

Синтия отметила, что не стоит недооценивать избирателей, ведь никто не будет голосовать за нее лишь за ее красивые ягодицы, а вот за ее программу будут отдавать голоса. Модель особое внимание собиралась уделить благосостоянию семей.

Однако, ни провокационный ролик, ни программа модели не помогли. Фернандес не удалось набрать необходимое количество голосов. Как сообщило издание elpais.com, модель набрала 1,1%, не переступив порог прохождения, который составляет 1,5%.

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