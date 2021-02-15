Младшая сестра Кейт Мосс выставила на продажу свои откровенные снимки

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти продает свои пикантные снимки.

На предлагаемых фото она позирует в откровенных нарядах, демонстрируя подтянутую фигуру и упругие ягодицы. 23-летняя девушка размещает снимки на онлайн-платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную цену.Об этом пишет издание Daily Star (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Стоимость месячной подписки на аккаунт известной манекенщицы составляет 14 фунтов стерлингов в месяц (около 540 гривен). Если же пользователь захочет посмотреть видео с "личным контентом" девушки, то цена увеличится до 1000 фунтов стерлингов.

"Разблокируй фотографии моего мокрого тела", – написала Лотти под одной из своих публикаций.

Также младшая сестра Кейт Мосс активно ведет свою страницу в Instagram. Там она делится с подписчиками своими мыслями. Например, недавно девушка заговорила о бодипозитиве. Она призвала пользователей быть более лояльными и пропагандировать бодипозитив. Это случилось после того, как Лотти столкнулась с резкой критикой хейтеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кейт Мосс блеснула целлюлитом в ультракоротком наряде. Она надела короткий комбинезон с глубоким декольте. На фото папарацци видно, что модель не может похвастаться идеальной фигурой.