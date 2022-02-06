'Мисс Украина Вселенная' взволновала сеть соблазнительными фото

Украинская модель и блогер, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях взволновала сеть новой серией своих сексуальных фото. 27-летняя красавица позировала перед камерой в соблазнительном белье.

Кадрами знаменитость поделилась на личной странице в Instagram. Поклонники оценили безупречную фигуру модели.

На фото Анна позирует в белье черного цвета: укороченном корсете с глубоким кружевным декольте, стрингах с высокой посадкой, а также туфлях с острым носком на высоком каблуке.

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Соблазнительности наряду придавал яркий макияж с акцентом на красные губы. Волосы были зачесаны назад. Дерзкая прическа с влажным эффектом и алая роза в руках модели делали образ завершенным.

Непплях установила ограничения для комментаторов, поэтому оставить свой комплимент смогли не все интернет-пользователи. Однако фото собрало немало лайков и лестных отзывов.

"Как всегда шикарна", "Анечка – ты наше все", "Как красиво", "Вау вау", "Гламурно", – писали подписчики.

Коротко о знаменитости:

Анна Неплях – украинская модель, художница и блогер. Родом из Днепра. Окончила Киевский университет строительства и архитектуры. В 2017 году представляла Украину на конкурсе "Мисс Интерконтиненталь". В полуфинал она не прошла. В 2020 году появилась на шоу "Холостяк" телеканала СТБ, где сражалась с соперницами за сердце Макса Михайлюка. Но ушла из реалити в седьмом выпуске. В 2021-м представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Неплях показала себя до увеличения губ. Модель опубликовала снимки пятилетней давности.