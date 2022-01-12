'Мисс Украина Вселенная' позагорала топлес и засветила подтянутые ягодицы

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях показала пикантное видео, сделанное во время отдыха в Мексике. На нем 27-летняя красавица загорает без бюстгальтера, читая книгу.

Ролик, на котором звезда демонстрирует свои подтянутые ягодицы в ярком бикини, посмотрело около 30 тысяч интернет-пользователей. Неплях разместила его на личной странице в Instagram.

На видеозаписи Анна принимает солнечные ванны на комфортном двухместном лежаке под пальмами в солнечном городе Тулум. Чтобы загар взялся на всех местах, модель сняла верхнюю часть купальника, оставив на себе лишь плавки с низкой посадкой яркого апельсинового цвета. На голову украинка накинула элегантную шляпу.

Видео дня

"А загорать хорошо", – подписала публикацию знаменитость.

Голая спина и ягодицы, длинные ноги и красивый пейзаж не оставили равнодушными подписчиков. В комментариях они оставляли Неплях многочисленные комплименты и желали хорошего отдыха.

"Великолепна!", "По-кайфовому", "Как в кино", "Как красиво", "Чудесного отдыха", – писали фанаты.

Коротко о знаменитости:

Анна Неплях – украинская модель, художница и блогер. Родилась 5 июня 1994 года в городе Днепр. Окончила Киевский университет строительства и архитектуры, параллельно работая моделью.

В 2017 году представляла Украину на конкурсе "Мисс Интерконтиненталь". В полуфинал девушка не прошла. Участвовала в 10 сезоне шоу "Холостяк".

В 2021 году представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в Израиле – в финал украинка не прошла.

Ранее OBOZREVATEL писал, как выглядела Неплях до увеличения губ. В своих соцсетях модель поделилась архивным фото, на котором видно ее лицо до трансформации.