'Мисс Украина Вселенная' Неплях заступилась за попавшую в скандал из-за декольте помощницу экс-замминистра

"Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях вступилась за помощницу бывшего заместителя министра образования Кристину Тишкун, которую раскритиковали за откровенный наряд. Победительница конкурса красоты считает, что не стоит вешать ярлыки на 27-летнюю юристку из-за неудачного выбора платья.

Комментарий красавицы передает издание 24 канал. По мнению Анны, Кристина сейчас страдает из-за кибербуллинга, хотя этого не заслуживает (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"То, что она одета неуместно и не по дрескоду – факт, но разве можно за это вешать ярлыки, обесценивать ее должность и опускать по социальной лестнице. Кибербуллинг – зло ХХІ века. Это тот же абьюз и психологическое насилие, но от незнакомых людей", – заявила "Мисс Украина Вселенная".

Модель также убеждена, что за оскорбительные слова и фейки в социальных сетях следует вынуждать отвечать перед законом.

Отметим, что Кристина Тишкун не раз постила свои провокационные фотографии в откровенных образах, однако "славу" получила только после встречи с мэром Львова Андреем Садовым, куда она пришла в вечернем платье с глубоким декольте без бюстгальтера.

Несмотря на то, что после скандала и увольнения замминистра культуры Игоря Гарбарука, девушка закрыла свой профиль, в сети успели разлететься ее эротические кадры, сделанные ранее.

Пользователи сети раскритиковали юристку за то, что ее фотографии не соответствуют занимаемой должности. Также у украинцев возник вопрос, за какие достижения молодую девушку приняли на работу.

Со своей стороны Кристина заявила, что в городской совет одевалась так, как ей удобно.

Предлагаем посмотреть фото Кристины Тишкун, за которые ее хейтят в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, заместителя министра культуры Игоря Гарбарука после скандала уволили с должности. Чиновник самостоятельно написал заявление об увольнении.