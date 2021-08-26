Мишину и Эллерта заметили вместе в аэропорту после расставания. Видео

Бывшая "Холостячка", украинская актриса Ксения Мишина и сценарист Александр Эллерт были замечены в обнимку в одном из аэропортов. Поклонники уверены, что пара снова вместе.

Соответствующее видео пользователи опубликовали в социальной сети TikTok. В ролике влюбленные стоят к камере спинами, однако у фанатов развеялись все сомнения по поводу того, что звездная пара возобновила романтические отношения (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"И Эллерта показывай. Хватит вам уже шифроваться. Вы все равно не умеете это делать", "Так когда свадьба?", "Так зачем делать вид, что расстались?", "Значит расставание было шуткой", – высказались по этому поводу фанаты.

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Кроме того, ранее Эллерт поздравил Мишину с годовщиной романтичным видео. Пользователи были озадачены увиденным, ведь ранее пара заявила, что разрывает отношения.

Напомним, в середине июля этого года Мишина выложила пост, в котором заявила, что расстается с Александром. Причину разрыва отношений она уточнять не стала. "Мы больше не пара, это мое окончательное решение", – говорилось в публикации звезды.

Позднее Александр Эллерт оригинально отреагировал на пост Мишиной о расставании, опубликовав на странице в Instagram скриншот с Википедии. Артист показал страницу с разъяснением слова "драма".

Также OBOZREVATEL писал о том, что Александр Эллерт прокомментировал отношения с актрисой Ксенией Мишиной. На вопрос пользователей о том, вместе ли они, мужчина ответил "вот и наобщались".