Мишина восхитила фанатов фигурой в купальнике. Фото

Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала фигуру в цельном стильном бикини.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Кадр был сделан на съемочной площадке нового фильма, в котором снимается Мишина.

Так, актриса позировала на камеру в сплошном черно-белом купальнике с глубоким декольте. На голове у звезды была сделана аккуратная прическа в виде гульки внизу.

"Весь мир, в том числе и киношный, постепенно идет к естественности и натуральности природных данных. Вчера, надевая купальник, зная, что меня увидит вся Европа, я хоть и подумала о том, что за спиной зима и любимые булки, но обнаружила нирвану своего Я и благодарность Создателю! Когда ты принимаешь себя, сразу же ощущается невероятный прилив энергии и мотивация продолжать, даже если сложно", – написала артистка.

Пользователи сети оценили новое фото и формы Мишиной, поэтому многие засыпали ее комплиментами.

"Вот это красотка", "Ксю! Ну вы ведь шикарны. Миниатюрная, точеная фигура, не наговаривайте на себя никогда", "Класс, очень красиво. Вся красота в естественности и принятии себя", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. С августа по ноябрь 2019 участвовала в танцевальном шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, став победителями проекта.

Первой весомой работой актрисы стала роль Камиллы в мелодраме "Искушение", а настоящее профессиональное признание она получила в 2019 году, сыграв роль Лидии Шефер в телесериале "Крепостная".

Кроме того, на телеканале СТБ 23 октября 2020 года стартовал проект о любви "Холостячка". За сердце главной героини Мишиной боролись 15 мужчин.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ксения Мишина опубликовала снимок, на котором показала себя в детстве. Она отметила, что ее взгляд совершенно не изменился.