Мишина в купальнике устроила сексуальную фотосессию в сетке

Украинская актриса, главная героиня первого сезона реалити "Холостячка" Ксения Мишина поделилась с поклонниками в сети пикантными кадрами. Знаменитость устроила фотосессию в огромной сетке-гамаке.

На своей странице в Instagram Мишина опубликовала соответствующие кадры. На фото актриса позировала в слитном купальнике черного цвета, который подчеркнул ее стройную фигуру. Звезда лежит в огромной сетке-гамаке и выгибается на ней.

"Закрываем сезон! Прекрасное лето, спасибо тебе, не прощаемся", – подписала кадры Ксения.

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Пользователи сети оценили сексуальную фотосессию в купальнике Мишиной. Они оставили множество комментариев под публикацией.

"Вай, какая красивая", "Просто божественная богиня", "Невероятно привлекательная девушка", "Красотка", "Прекрасная ты! Наша девочка, миллион восторга! Любимейшая актриса", – писали поклонники под фото.

Коротко о знаменитости:

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. Она была участницей шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, где они стали победителями. Осенью прошлого года стартовал реалити-проект "Холостячка", в котором главной героиней была Ксения, выбрав в финале сценариста и комика Александра Эллерта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как Ксения Мишина выглядела в школе. Пользователи заявили, что артистка за этот промежуток времени сильно изменилась.