Мишина показала стройную фигуру в купальнике. Фото
Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина поделилась с поклонниками ранее не опубликованными кадрами с отдыха в Доминиканской Республике.
Так, на них знаменитость позировала в раздельном купальнике с шахматным принтом, продемонстрировав стройную фигуру. Свой образ она дополнила светлой шляпой и солнцезащитными очками. Соответствующие снимки Мишина опубликовала на личной странице в Instagram.
Пикантные фото Ксения дополнила философским текстом на тему, возможно ли человеку сделать себя на 100% самому.
"Я не сделала себя сама. Да, я много раз оказывалась наедине с обстоятельствами, когда нужно было быть сильной и самостоятельной. Но и тысячи раз рядом были другие люди, которые в той или иной форме оставили свои отпечатки на мне, моем успехе, моей карьере, а кто-то и шрамы на моем сердце. Но я искренне благодарю и ценю каждого, ведь лучше быть просто счастливым и благодарным, чем быть на 100% self made", – написала она.
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Мишиной. Они засыпали звезду комплиментами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта среди 16 претендентов на ее сердце.
Мужчина впервые после финала прокомментировал победу на романтическом реалити и в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной.
"Холостячка" поддержала своего избранника и ответила его хейтерам.
Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". Вместе с ними живет 8-летний сын актрисы Платон.