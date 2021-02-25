Мишина показала стройную фигуру в купальнике. Фото

Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина поделилась с поклонниками ранее не опубликованными кадрами с отдыха в Доминиканской Республике.

Так, на них знаменитость позировала в раздельном купальнике с шахматным принтом, продемонстрировав стройную фигуру. Свой образ она дополнила светлой шляпой и солнцезащитными очками. Соответствующие снимки Мишина опубликовала на личной странице в Instagram.

Пикантные фото Ксения дополнила философским текстом на тему, возможно ли человеку сделать себя на 100% самому.

"Я не сделала себя сама. Да, я много раз оказывалась наедине с обстоятельствами, когда нужно было быть сильной и самостоятельной. Но и тысячи раз рядом были другие люди, которые в той или иной форме оставили свои отпечатки на мне, моем успехе, моей карьере, а кто-то и шрамы на моем сердце. Но я искренне благодарю и ценю каждого, ведь лучше быть просто счастливым и благодарным, чем быть на 100% self made", – написала она.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Мишиной. Они засыпали звезду комплиментами.

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