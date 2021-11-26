Мишина показала идеальную фигуру в прозрачном платье и купальнике. Фото

Известная украинская актриса, главная героиня первого сезона "Холостячки" Ксения Мишина порадовала поклонников пикантными снимками. Знаменитость позировала в прозрачном платье, засветив ягодицы и грудь.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Спокойной ночи", – коротко написала Мишина под снимком (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На размещенных кадрах показано, как Ксения позирует в прозрачном блестящем платье-сетке черного оттенка, которое было с длинными рукавами, а длина была мини. Она надела его поверх комплекта нижнего белья.

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Свой вечерний образ она сопроводила нюдовым макияжем, а волосы оставила распущенными. В своем откровенном наряде она прогулялась по отелю Rixos Premium Saadiyat Island в Абу-Даби, где сейчас отдыхает.

Благодаря "голому" платью, можно с легкостью заметить подтянутый пресс актрисы, пышные форму и в целом стройную фигуру.

Поклонники принялись сразу же комментировать новые снимки Ксении Мишиной. Они засыпали актрису огромным количеством комплиментов.

"Это просто вау", "Бомбезные фото", "Прекрасная!", "Невероятная", "Сильно красивая", "Красотка", "Обалденные фото!", "Огненная и в тоже время провокационная", "Шикарная", "Обворожительная", "Очень красивая девушка", "Пожар", "Супер", "Это очень красиво", "Секси бомба", "Просто идеальная", – пишут люди.

Отметим, что Мишина также поделилась фотографиями в купальнике в оттенке хаки. Она позировала в бассейне, сексуально выгнувшись на бортике.

"А теперь доброе утро", – написала Ксения Мишина под фотографией в Instagram.

Коротко о знаменитости:

Ксения Мишина – 32-летняя украинская актриса театра и кино родом из Севастополя. Участвовала в шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, где они стали победителями. В 2020 году стала первой "холостячкой" на телеканале СТБ. В финале реалити-шоу выбрала комика Александра Элерта. Воспитывает сына Платона, которому 9 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ксения Мишина ее бывший возлюбленный Александр Эллерт отписались друг от друга в Instagram. Кроме того, экс-пара удалила совместные фотографии.