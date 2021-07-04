Мишель Андраде в полупрозрачном бикини устроила сексуальную фотосессию на пляже. Фото

Украинская певица и телеведущая Мишель Андраде поделилась с поклонниками пикантными снимками с отдыха. Звезда позировала на берегу моря в полупрозрачном мини-бикини, похваставшись своими формами.

Так, на своей странице в Instagram Андраде опубликовала соответствующие снимки (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). В кадре знаменитость предстала в полупрозрачном бикини лавандового цвета, засветив грудь. Артистка сексуально позировала на камеру сидя на песке в кроссовках, накинув поверх белую свободную рубашку.

"Между работой и отдыхом немного фото", – подписала горячие кадры певица.

Видео дня

Новые снимки Андраде в Instagram восхитили пользователей сети. Многие оставили приятные комментарии под публикацией, отметив, что звезда выглядит хорошо.

"Классная, настоящая", "Какая красивая девочка", "Девушка огонь", "Бомба девушка", – отметили поклонники под снимками.

Коротко о знаменитости:

Мишель Андраде – украинская певица и телеведущая боливийского происхождения. Поет на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках. Популярность и любовь зрителей пришли к Мишель в 2013 году, когда она приняла участие в четвертом сезоне украинского шоу "X-Фактор".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мишель Андраде похвасталась трендовым нарядом с оголенными плечами. Так, она выбрала короткое платье с цветочным принтом, которое оголило плечи и подчеркнуло достоинства ее фигуры.