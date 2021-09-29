Блогер разоблачила красоток из Instagram, показав свой живот и складочки в соцсети. Фото

Американская блогерша Клара Гиллем, которая продвигает идеи бодипозитива, выложила новые фотографии своего тела с разных ракурсов. Девушка хотела показать подписчикам, что "мир это не приложение", а то, что вы видите на фото, не всегда идеальное в жизни.

Своей морской фотосессией девушка поделилась на странице в Instagram, призвав людей быть добрее к себе. На первом кадре Клара позирует, создав иллюзию совершенной фигуры, а на втором – идет в воде, показав неровности и изгибы тела (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Мгновенный снимок не может показать движение и настоящую красоту человеческого тела. Кожа растягивается, сила притяжения существует, а мир – это не приложение. Как можно попрактиковаться быть добрее к себе?", – написала модель.

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Социальные сети блогерши насчитывают сотни тысяч подписчиков, которым она регулярно показывает, что идеальная фигура – это правильный ракурс и втянутый живот. По ее мнению, нужно любить себя не только на удачных фотографиях, но и перед зеркалом после обеда.

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