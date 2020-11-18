MELOVIN сбрил брови на камеру и вызвал в сети ажиотаж

Популярный украинский певец и участник песенного конкурса Евровидение-2018 MELOVIN (Константин Бочаров) показал поклонникам неожиданное видео, на котором сбрил брови.

Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в Instagram (его можно посмотреть в конце новости).

"Сложно говорить о том, что внутри. Я мало что потерял, но много приобрел! Ментальное Здоровье – тема, о которой в моей стране говорить почему-то стыдно! Я расскажу, но переведу это в искусство. Нахожусь в Карпатах с командой, воплощаем в реальность спецфотопроект", – написал артист.

В сети возник ажиотаж. Подписчики явно не ожидали, что певец может решиться на такой поступок и засыпали его комментариями.

"Ого, вот это изменения!", "Мне больно смотреть", "Посмотрите до чего доводит карантин", "Ну какой же ты красивый! В любом образе! Потому что от тебя исходит огромная внутренняя красота, которая освещает весь мир", "Не важно с бровями, без бровей... Важно, какой человек внутри. Это его решение и мы его осуждать не можем", – пишут пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, MELOVIN обвинил водителя службы такси Uklon в краже телефона и вымогательстве.