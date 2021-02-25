Мейхер сверкнула глубоким декольте в обтягивающем платье. Фото

Украинская певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась с поклонниками черно-белым снимком, на котором продемонстрировала наряд с глубоким декольте.

Знаменитость снялась в новой фотосессии. Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram-stories (его можно посмотреть ниже).

Так, Мейхер позировала на камеру в длинном платье черного цвета. Кроме того, она показала зону декольте, из которой виднелась ее пышная грудь.

Также певица решила распустить свои длинные черные волосы и сделала легкий макияж.

Отметим, Надежда Мейхер – украинская певица, актриса театра и кино, телеведущая, продюсер. Бывшая солистка женской поп-группы "ВИА Гра". Полуфиналистка шоу "Танці з зірками" в 2020 году.

Карьеру певицы исполнительница начала со знакомства с Валерием Меладзе. Она узнала, что артист ищет участниц для создания нового женского коллектива и решила отправить свои фото, которые нужны были для приглашения на кастинг.

Недавно Мейхер появилась на шоу "Голос країни-11", где исполнила французскую песню Mon mec a moi. Звезда осталась в проекте в качестве участницы после настойчивых уговоров со стороны наставницы Тины Кароль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надежда Мейхер резко отреагировала на вопрос о ее большой груди. Звезда заявила, что никогда не обращалась к пластическим хирургам.