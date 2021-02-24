Мейхер снялась в черно-белой фотосессии с вуалью на лице
Украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер показала чувственный образ с вуалью на лице.
Соответствующей фотографией она поделилась на своей странице в Instagram -stories. Знаменитость позирует в черном кружевном платье, которое выгодно подчеркнуло фигуру, а на лице у нее прозрачная вуаль. Аксессуар добавляет ее образу еще больше загадочности. Мейхер стоит с закрытыми глазами, держа руки за головой (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Надежда Мейхер – украинская певица, актриса театра и кино, телеведущая, продюсер. Бывшая солистка женской поп-группы "ВИА Гра". Полуфиналистка шоу "Танці з зірками" в 2020 году.
Карьеру певицы исполнительница начала со знакомства с Валерием Меладзе. Она узнала, что артист ищет участниц для создания нового женского коллектива и решила отправить свои фото, которые нужны были для приглашения на кастинг.
Спустя несколько месяцев артистке позвонили и пригласили в Киев на прослушивание. Надежда Мейхер входила в первый легендарный состав группы с 2000 по 2011 год. Покинуть коллектив ей пришлось из-за беременности.
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