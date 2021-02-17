Мейхер показала чувственный образ с глубоким декольте. Фото

Украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер продемонстрировала смелый образ.

На своей странице в Instagram она опубликовала сториз, на котором запечатлена в невероятно эффектном и красивом платье. На черно-белом снимке звезда позирует в длинном наряде из атласной ткани, который выгодно подчеркивает грудь. Мейхер стоит с закрытыми глазами, держа руки над головой. Распущенные волосы достают до глубокого декольте, немного прикрывая его (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Творческая деятельность будущей артистки началась со знакомства с Валерием Меладзе. В 2000-х годах он приехал с гастролями в Хмельницкий. Тогда девушка впервые услышала, что певец собирается создавать новый женский коллектив, для которого как раз ищет участниц.

Для приглашения на кастинг необходимо было прислать свои фотографии, что Мейхер и сделала. Правда, ответ она получила лишь спустя несколько месяцев – ее хотели видеть на прослушивании в Киеве. Именно тогда и появился первый состав легендарной женской группы "ВИА гра".

Как сообщал OBOZREVATEL, Мейхер зажгла на сцене "Голосу країни". Она заявила, что пришла именно в сезон "Перезагрузка", чтобы предстать для зрителей в новом образе. Артистка своим выступлением развернула все 4 тренерских кресла.