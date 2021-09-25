Мейхер похвасталась пышной грудью в кожаном корсете за 5 тыс. грн. Фото

Украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер порадовала поклонников новыми пикантными снимками. Звезда позировала в корсете с глубоким декольте, который отличной подчеркивает пышный бюст певицы.

Соответствующие фото Мейхер опубликовала на личной странице в Instagram. Артистка позировала в синем костюме из пиджака и юбки в клетчатый принт (чтобы посмотреть фото, доксролльте новость до конца).

Изюминкой образа знаменитости стал кожаный корсет на тонких бретельках, который подчеркнул пышную грудь Надежды.

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Мы узнали, что этот аутфит певицы стоит 16,5 тысяч гривен: пиджак – 6400 грн, юбка – 4800 грн и корсет – 5300 грн.

Кроме того, Мейхер написала небольшой пост о важности чужого мнения.

"Насколько мы готовы измениться лишь бы нравится тем, кого знаем или никогда в жизни не видели. Где эта грань? Это зависит исключительно от нас самих: характер, опыт, ценности, приятие, любовь", – написала Мейхер.

Коротко о знаменитости:

Надежда Мейхер (Надежда Грановская) – известная украинская певица, актриса кино, телеведущая, продюсер, поэтесса и дизайнер.

Огромную популярность ей принесло участие в группе "ВИА Гра".

В 2002 году певица родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. А в марте 2012 года Мейхер родила дочь Анну от российского бизнесмена Михаила Уржумцева. Через два года вышла за него замуж и в 2015 году родила еще одну дочь Марию.

В сентябре прошлого года принимала участие в шоу "Танці з зірками".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Надежда Мейхер поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором позировала в одном боди лежа в поле.