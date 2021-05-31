Мейхер похвасталась изящной фигурой в сексуальном боди и на пуантах. Фото

Украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер поделилась с поклонниками пикантным кадром, на котором продемонстрировала свои балетные умения. Знаменитость приняла стойку в сексуальном наряде.

Так, на своей странице в Instagram Мейхер опубликовала черно-белый снимок, на котором предстала в сексуальном боди и колготках в сеточку. Звезда приняла стойку, похваставшись длинными и мускулистыми ножками.

В записи под фото Надежда решила поразмышлять на тему будущего и поиска себя.

"Наше будущее, это уверенность в поступках, мыслях, мечтах, событиях, оставивших яркий отпечаток прошлого... Но даже если , что-то не сбывается; главное проанализировать , почувствовать, это потому, что не хватало уверенности, или потому, что вам был предоставлен более интересный путь – Ваш путь. Это не значит, что он будет легче ( зачастую он сопровождается множеством сложностей), но это значит, что он даст вам возможность не только максимально развить ваш потенциал, но получить истинное удовольствие, а наблюдающим толчок и вдохновение. Наше будущее – это возможность здесь и сейчас стать хозяином своей судьбы"– призналась артистка.

Видео дня

Снимок Мейхер в Instagram собрал более 20 тысяч отметок "мне нравится" и сотни комментариев от поклонников певицы. В комментариях пользователи сети отметили, что звезда выглядит прекрасно.

"Любуюсь вашей натуральностью. Вы настоящая", "Очень красивая и чувственная и своевольная", "Какая вы красивая. Восхищаюсь вами", – писали поклонники под фото.

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