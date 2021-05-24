Меган Фокс засветила грудь в пикантном платье с вырезами. Фото

Голливудская актриса Меган Фокс вышла в свет в очень откровенном полупрозрачном наряде с вырезами. Так, знаменитость посетила церемонию Billboard Music Awards 2021 вместе с новым возлюбленным рэпером Колсоном Бэйкером, выступающим под псевдонимом Machine Gun Kelly.

Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На красной дорожке пара страстно обнималась, целовалась и показывала друг другу языки.

Так, Фокс позировала на камеру в черном платье Mugler со смелыми вырезами, которые подчеркивали ее декольте и пресс. Под прозрачным обтягивающим низом виднелся еще один пикантный элемент наряда.

Возлюбленный знаменитости вышел в свет в темном классическом смокинге и белой рубашке. Кроме того, для яркости образа Бэйкер покрасил язык в черный цвет.

Напомним, что Фокс воспитывает трех сыновей от бывшего мужа Брайана Остина Грина. У Бэйкера есть 13-летняя дочь Кейси. К слову, Фокс и Бэйкер познакомились на съемочной площадке фильма "Полночь на злаковом поле", и, по словам актрисы, это была любовь с первого взгляда.

Напомним, ранее Меган Фокс вышла в свет в откровенном ярко-красном образе по случаю своего дня рождения в Лос-Анджелесе. Знаменитость засветилась на публике вместе с новым возлюбленным рэпером Колсоном Бэйкером, выступающим под псевдонимом Machine Gun Kelly.

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудская актриса Меган Фокс и рэпер Колсон Бэйкер, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly, вероятно, уже обручились. Знаменитость заметили в Нью-Йорке с кольцом с бриллиантом на безымянном пальце левой руки.