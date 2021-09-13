Меган Фокс пришла на награждение MTV в прозрачном платье. Фото

35-летняя голливудская актриса Меган Фокс появилась на публике в пикантном наряде – прозрачном платье от Mugler. В таком образе она посетила церемонию вручения наград MTV Video Music Awards в Barclays Center (Нью-Йорк).

Знаменитость вышла в свет вместе со своим возлюбленным Колсоном Бэйкером. Соответствующими снимками актриса поделилась на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Фокс позировала на публике в прозрачном платье от Mugler со стразами, на тонких бретельках и длины миди. Под низом наряда виднелись стринги, а также звезда дополнила лук золотистыми босоножками на каблуках.

Кроме того, она сделала легкий макияж и укладку с мокрым эффектом.

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Рядом с актрисой позировал ее возлюбленный Колсон, который был одет в красный смокинг и лаковые черные туфли. На его лице виднелись приклеенные жемчужные камни, а в ушах – сережки.

Коротко о знаменитости:

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс начала свою карьеру в 2001 году, дебютировав в ленте "Солнечные каникулы" с сестрами Олсен.

Она известна по фильмам "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть падших", "Черепашки-ниндзя" и "Черепашки-ниндзя 2".

Была замужем за звездой сериала "Беверли-Хиллз, 90210" – 46-летним актером Брайаном Остином Грином, в браке с которым у них родились трое сыновей. В 2020 году они развелись.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Меган Фокс вышла в свет в очень откровенном наряде. Знаменитость выбрала для прогулки по городу боди ярко-неонового цвета.