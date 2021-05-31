Меган Фокс в сексуальном топе неожиданно вышла на сцену с новым возлюбленным. Фото

Голливудская актриса Меган Фокс неожиданно появилась на сцене вместе со своим возлюбленным рэпером Колсоном Бэйкером, выступающим под псевдонимом Machine Gun Kelly. Так, знаменитость вышла под аплодисменты зрителей в откровенном топе.

Звезда подошла к любимому, когда тот курил сигарету, а затем передал ее Фокс. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, актриса надела черный укороченный топ с глубоким вырезом, который подчеркивал ее стройную фигуру. Также она была в синих джинсах и черной обуви на каблуках.

Согласно источнику, после выхода на сцену Фокс стояла на заднем плане и подпевала песню Бэйкера. Затем знаменитость ушла за кулисы.

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Напомним, что Фокс воспитывает трех сыновей от бывшего мужа Брайана Остина Грина. У Бэйкера есть 13-летняя дочь Кейси. К слову, Фокс и Бэйкер познакомились на съемочной площадке фильма "Полночь на злаковом поле", и, по словам актрисы, это была любовь с первого взгляда.

Ранее Меган Фокс вышла в свет в откровенном ярко-красном образе по случаю своего дня рождения в Лос-Анджелесе. Знаменитость засветилась на публике вместе с новым возлюбленным рэпером Колсоном Бэйкером, выступающим под псевдонимом Machine Gun Kelly.

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудская актриса Меган Фокс и рэпер Колсон Бэйкер, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly, вероятно, уже обручились. Знаменитость заметили в Нью-Йорке с кольцом с бриллиантом на безымянном пальце левой руки.