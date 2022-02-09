Меган Фокс показала соблазнительные фото, подписавшись 'служанкой Дракулы'

Популярная американская актриса и фотомодель Меган Фокс порадовала поклонников новыми пикантными снимками. Знаменитость предстала в откровенном наряде, положив руки на грудь.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Это служанка Дракулы", – коротко подписала Меган Фокс свои снимки (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах показано, как американская актриса позирует в черном прозрачном корсете на тонких лямках, в шелковой мини-юбке, колготках и туфлях на каблуке.

Фокс дополнила образ аксессуарами в виде колец, эффектным макияжем с акцентом на глаза, а также сделала яркий маникюр желтого цвета, который заметно выделялся на фото.

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На снимках фотомодель предстала в соблазнительных позах. Например, на первом фото она приподняла свой бюст руками и облизнула губы.

А на втором кадре Меган Фокс продемонстрировала стройную фигуру, сфотографировавшись возле лестницы.

Поклонники модели засыпали ее комплиментами.

"Красивая", "Люблю тебя детка", "Всегда прекрасная", "Королева", "Лучшая", "Горячо", "Ты мне нравишься", "Сексуальная", "Меган ты лучшая", "Вау, классная", "Самая горячая из всех кого, когда-либо существовавших", "Драгоценная улыбка", "Мечта", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Меган Фокс – 35-летняя американская актриса и фотомодель. Родом из Теннесси (США). Известность получила благодаря роли в фильмах "Трансформеры", "Черепашки-ниндзя" и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Меган Фокс приняла предложение своего бойфренда, рэпера Колсона Бейкера выйти замуж. Актриса выйдет замуж во второй раз.