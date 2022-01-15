22-летняя блогер показала 60-летнюю маму и ошеломила сеть: выглядят как близняшки

Звезда сети Миша Граймс из Великобритании удивила своих подписчиков снимком с матерью. Фанаты утверждают, что на фото ее сестра, так как не могут поверить в молодую внешность 60-летней женщины.

Граймс опубликовала в Instagram фото, на которых они позировали на фоне отеля в Дубае. 22-летняя блогер с матерью предстали в купальниках.

"Помню, в школе люди шутили надо мной, потому что мы с мамой были лучшими друзьями… Ну, посмотрите на нас сейчас. Уверена, что смешно! Лучшая подруга и мама в одном лице", – подписала фото Граймс.

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В комментариях подписчики Граймс написали:

"Хорошо, твоя мама – супермодель. Обе такие красивые", "Как невероятно вы оба выглядите. Клянусь, твоя мама нестареет", "Яблоко от яблони недалеко упало, вы больше похожи на сестричек", "Боже, твоя мама выглядит потрясающе".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии отец с сыном снялись обнаженными и стали миллионерами. Они получают множество заказов на "голые" фото, которые публикуют OnlyFans.