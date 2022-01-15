22-летняя блогер показала 60-летнюю маму и ошеломила сеть: выглядят как близняшки

Ульяна Виноградова
Папарацци
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22-летняя блогер показала 60-летнюю маму и ошеломила сеть: выглядят как близняшки

Звезда сети Миша Граймс из Великобритании удивила своих подписчиков снимком с матерью. Фанаты утверждают, что на фото ее сестра, так как не могут поверить в молодую внешность 60-летней женщины.

Граймс опубликовала в Instagram фото, на которых они позировали на фоне отеля в Дубае. 22-летняя блогер с матерью предстали в купальниках.

Миша Граймс вместе с мамой отдыхает в Дубае.

"Помню, в школе люди шутили надо мной, потому что мы с мамой были лучшими друзьями… Ну, посмотрите на нас сейчас. Уверена, что смешно! Лучшая подруга и мама в одном лице", – подписала фото Граймс.

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Миша Граймс вместе с мамой отдыхает в Дубае.

В комментариях подписчики Граймс написали:

"Хорошо, твоя мама супермодель. Обе такие красивые", "Как невероятно вы оба выглядите. Клянусь, твоя мама нестареет", "Яблоко от яблони недалеко упало, вы больше похожи на сестричек", "Боже, твоя мама выглядит потрясающе".

Подписчики блогерши не верят в то, что матери 60 лет.
Миша Граймс вместе с мамой отдыхает в Дубае.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии отец с сыном снялись обнаженными и стали миллионерами. Они получают множество заказов на "голые" фото, которые публикуют OnlyFans.

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