Маша Ефросинина в роскошном топе-бра очаровала поклонников. Фото

Телеведущая и актриса Маша Ефросинина появилась на 11 эфире шоу "Танцы со звездами" на телеканале 1+1 в роскошном блестящем наряде. Расшитый пайетками пиджак на голое тело частично позволил звезде продемонстрировать грудь.

Фотографии, сделанные после шоу, артистка выложила на свою страницу в Instagram, обратившись к телезрителям. Ей стало интересно, что должны сделать танцоры на паркете, чтобы за них проголосовали (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Актриса позировала в черном, расшитом блестками, костюме на голое тело. Ее свободный пиджак открывал обзор на бюстгальтер со стразами и ремешками.

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Наряд от бренда Symbol очаровал зрителей и комментаторов, поэтому они не скупились на восторженные отзывы. "Нереально красивая", "Вы роскошны", "Классный образ, вам очень подходит", – написали подписчики блоггерши.

Под постом телеведущая подняла важную для себя тему, чтобы лучше понять своих зрителей.

"Вчерашний эфир Танцев оставил во мне смешанные чувства! Напишите, пожалуйста, честно, вот для того чтобы вы проголосовали за того или иного участника, что вам нужно? Что из того, что вы видите на экране, вызывает рефлекс у вас взять телефон и отправить смс?", – поинтересовалась ведущая.

Добавим, что на последнем выпуске танцевального шоу артистка работала в паре с Владимиром Дантесом, который пришел в леопардовой рубашке. Одежда артиста тоже позволила ему продемонстрировать грудь.

OBOZREVATEL внимательно следил за событиями на паркете во время 11 выпуска "Танців з зірками". Подробности эфира можно прочитать в материале.