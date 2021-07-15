Маша Ефросинина устроила фотосессию в купальниках с младшей сестрой

Украинская телеведущая Маша Ефросинина похвасталась фотографиями из отпуска, на которых позировала вместе со своей сестрой Елизаветой в купальниках. На них они весело прыгали и обнимались.

Соответствующие кадры знаменитость опубликовала в своем блоге в Instagram. Ефросинина была в купальнике кораллового цвета, тогда как Лиза – в ярко-оранжевом (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мы честно всю неделю пытались сделать красивые фото с Лизочком... Я считаю, получилось. Love you sis", – подписала снимки телеведущая.

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"Крутые вы девчонки!", "Супер" "Красота, умноженная на два!", "Шикарные девчонки-сестренки!", "У вас получилось", "Видно, что вы очень старались", "Какие вы крутые", – написали поклонники в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Мария Ефросинина – украинская телеведущая, актриса, общественный деятель, идейный вдохновитель серии благотворительных мероприятий Charity weekend. Почетный посол ООН в области народонаселения на Украине.

Телевизионную карьеру начала в утреннем шоу "Подъем", которое вела вместе с украинским актером Юрием Горбуновым.

​​​​​​​Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ефросинина призналась, как "прятала" третий размер груди в образе Барских. По словам звезды, ее "скрыли" с помощью специальной одежды, а также ведущая вынуждена была научиться по-другому держать осанку.