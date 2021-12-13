42-летняя Ефросинина восхитила сеть фигурой в красном белье. Соблазнительные фото

Телеведущая и актриса Маша Ефросинина показала фигуру в соблазнительном красном белье. 42-летняя украинская звезда рассказала, что первый раз купила подобный комплект в 2002 году после знакомства со своим будущим мужем.

Свежие фотографии знаменитость обнародовала на своей странице в Instagram. Ефросинина пошутила, что, когда впервые выбирала сексуальное белье, думала: "Не умеешь готовить, бери парня красными труселями!".

На новых снимках она позировала только в лифчике, трусах и поясе для чулков красного цвета. При этом телеведущая не использовала никакие украшения, а свой образ дополнила макияжем естественных оттенков и объемной, слегка волнистой укладкой.

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Ефросинина продолжила рассказ о покупке белья для соблазнения будущего супруга. "Стоя в примерочной самого дорогого магазина белья в Киеве и смотря на ценник кружевного "бесстыдства" на себе, я понимала, что на него пойдет вся моя месячная зарплата!" – призналась она.

Тогда продавец заявила телеведущей, что "когда на вас красное белье, вы хоть в мешке ходите, в ваших глазах и повадках безоговорочно будет сексуальность...".

Фанатов восхитила внешность знаменитости. Пользователи сети назвали фигуру Ефросининой шикарной и очень красивой.

"Боже, какая фигура!" "Вы просто вау!" "Идеальная", "Это огонь!" "Маша, красный цвет – это прям ваше!" "Нереальная. С годами – как хорошее вино", – пишут в комментариях под снимками.

Коротко о знаменитости:

Маша Ефросинина – 42-летняя телеведущая, актриса, блогер. Родилась в городе Керчь (Крым, Украина).

Первую широкую популярность получила благодаря "Подъему" на "Новом канале". Эта утренняя программа была награждена почетной премией "Телетриумф" как лучшее телевизионное шоу Украины.

Сейчас снимается в проектах 1+1, продвигается как интервьюер на собственном YouTube-канале.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети Ефросинину зашипперили с украинской певицей Олей Поляковой. Фанаты украинок привели "доказательства" того, что между женщинами якобы есть роман.