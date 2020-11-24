MARUV засветила пышную грудь в сексуальном образе. Фото

Украинская певица MARUV (Анна Корсун)поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых засветила пышную грудь.

Соответствующие снимки 28-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в черной блузе с очень глубоким декольте. Свой образ MARUV дополнила ярким макияжем и стильным украшением на шее.

Поклонники MARUV оценили ее откровенный образ и засыпали певицу лестными комментариями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминскаяподелилась пикантным фото, на котором продемонстрировала свои пышные формы.