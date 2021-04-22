MARUV в красном костюме и ботинках для стриптиза станцевала на камеру

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) показала сексуальные танцы в красном костюме со змеиным принтом и черных ботинках-стрипах.

Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она исполняла движения на полу, эротично выгибаясь и раздвигая ноги (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Отметим, что MARUV отрабатывала хореографию Юлианны Кобцевой в танцевальной студии. Судя по всему, артистка готовит эффектные концертные номера.

Коротко о знаменитости:

Анна Корсун родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В школьные годы ходила на танцы и музыку, а также в составе танцевального коллектива "Лик" гастролировала по Украине. Окончила музыкальную школу (хоровое отделение). Затем поступила в физико-математический лицей.

В 2013 году Анна создала группу The Pringlez, которая изначально была собрана в качестве учебного проекта студентов. Через четыре года артистка приняла решение о переезде коллектива в Киев, смене названия, репертуара и музыкального направления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MARUV поделилась с поклонниками вызывающим видео, на котором станцевала под знаменитую песню Ники Минаж "Barbie Tingz". Звезда двигалась в кадре в латексном боди и ботфортах, крутя бедрами и сексуально приседая.