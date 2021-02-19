MARUV сверкнула грудью в полупрозрачном наряде. Видео

Украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер MARUV показала смелый наряд в гримерке.

На своей странице в Instagram она позирует в кожаной короткой юбке и полупрозрачной черной блузке, через которую просвечивается грудь. Также на исполнительнице шляпа с золотыми кругами сверху, солнцезащитные очки и ярко-золотые кольца на левой руке. Она записывает ролик, который длится всего несколько секунд, при этом на фоне играет громкая музыка (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Съемки несутся!", – написала MARUV.

Артистка выступает сольно с 2018 года. В период с февраля 2017 и до марта 2018 года под псевдонимом MARUV выступал музыкальный коллектив, в котором она также принимала участие. Через некоторое время девушка дала интервью, объяснив, что теперь под этим именем она будет выступать сама.

В начале марта прошлого года певица представила свое альтер-эго Shlakoblochina, выпустив сингл "Новая сила киски".

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