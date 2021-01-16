MARUV станцевала зажигательный тверк на камеру в Дубае. Видео

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) поделилась с поклонниками видео, на котором станцевала тверк. Так знаменитость проводит время в отпуске в Дубае.

Отметим, что MARUV часто показывает подобные кадры. Соответствующий ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Так, на видео видно, как певица танцует тверк под зажигательную песню. Кроме того, этим же роликом звезда поделилась в популярном приложении TikTok.

"Добрейших морнингов", – написала она.

Напомним, что ранее на отдыхе в Дубае MARUV попала на концерт известного российского рэпера Моргенштерна. Она также станцевала там тверк под его композиции.

MARUV – украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Музыкальные направления: поп, электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица MARUV стала членом жюри в одном из популярных российских шоу "Суперстар", которое транслируют на телеканале "НТВ".