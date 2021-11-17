Maruv с накладками на сосках показала секс с мужем в эротическом видео

Украинская певица Maruv выложила эротический клип на песню" On my skin", где имитировала интимную близость со своим мужем Александром Корсуном. Перед камерой артистка позировала в соблазнительном белье с накладками на сосках.

В кадре пара лежит на кровати, показывая сексуальные сцены. Свою крайнюю музыкальную работу исполнительница выложила на YouTube-канал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Подписчики Maruv увидели своего кумира в эротическом наряде, состоящем из прозрачного топа на завязках и трусиков на высокой посадке. Образ певицы дополнили длинные перчатки и черные чулки.

Белье было украшено разнообразными ремешками, а фишкой лука стали накладки на соски. В такой откровенной одежде артистка гладила себя и мужа, вертелась на простынях и танцевала.

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Под конец видео супруги имитировали сексуальный контакт, продемонстрировав горячие поцелуи перед объективом.

Отметим, что исполнительница часто появляется на публике в похожем репертуаре. Например, в сентябре этого года она снялась для российского журнала "PlayBoy" в кожаном корсете, на каблуках и с обнаженной грудью.

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