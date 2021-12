Скандальная MARUV показала мужа в сексуальной фотосессии

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) показала редкие фото со своим мужем Александром. Эпатажная звезда позировала вместе с любимым на байке в откровенном полупрозрачном платье длины мини.

Черно-белые снимки, сделанные в студии, 30-летняя певица обнародовала в своем аккаунте в Instagram. Отметим, что официальный избранник вокалистки, которая выступает в РФ, является также ее PR-менеджером (чтобы посмотреть фотографии, доскролльте страницу до конца).

На фото Анна и Александр вместе сидели на мотоцикле. Мужчина выбрал для фотосессии темный лук с кожаной курткой, а певица – короткое белое платье в обтяжку, под которым было видно черное белье.

Видео дня

"Me and my husband (я и мой муж, – ред.)", – написала знаменитость в посте.

Фанаты вокалистки оставили под фотографиями множество комментариев. Они отметили, что Аня и ее супруг – очень красивая и сексуальная пара.

"Какие же роскошные! Какие космические! Просто невероятные", "Красивая пара", "Невероятное эстетическое наслаждение от фото", – пишут пользователи социальной сети.

Отметим, что Александр Корсун в прошлом был концертным директором музыкального проекта The Pringlez. Известно, что муж артистки получил диплом по специальности "менеджмент" Харьковского аэрокосмического института. Провел несколько матчей за гандбольную команду "Харьков".

Коротко о звезде:

MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) – скандальная украинская певица. Родилась в Павлограде (Днепропетровская область) 15 февраля 1991 года.

Первый ее авторский альбом " Stories " появился в 2017 году. В 2018-м – первый видеоклип, снятый на песню " DRUNK GROOVE ".

Анна живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно MARUV опубликовала в соцсетях видео, на котором имитирует поцелуй с девушкой. Фанаты обвинили звезду в чрезмерной пошлости. Артистка молчать не стала и ответила "неудовлетворенным" подписчикам, посоветовав им обратиться к психологу.