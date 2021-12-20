Скандальная MARUV показала мужа в сексуальной фотосессии

Дарья Дурова
Папарацци
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MARUV показала новые фото с мужем

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) показала редкие фото со своим мужем Александром. Эпатажная звезда позировала вместе с любимым на байке в откровенном полупрозрачном платье длины мини.

Черно-белые снимки, сделанные в студии, 30-летняя певица обнародовала в своем аккаунте в Instagram. Отметим, что официальный избранник вокалистки, которая выступает в РФ, является также ее PR-менеджером (чтобы посмотреть фотографии, доскролльте страницу до конца).

На фото Анна и Александр вместе сидели на мотоцикле. Мужчина выбрал для фотосессии темный лук с кожаной курткой, а певица – короткое белое платье в обтяжку, под которым было видно черное белье.

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Анна и Александр Корсун
MARUV и ее возлюбленный

"Me and my husband (я и мой муж, – ред.)", – написала знаменитость в посте.

Пара на мотоцикле

Фанаты вокалистки оставили под фотографиями множество комментариев. Они отметили, что Аня и ее супруг – очень красивая и сексуальная пара.

"Какие же роскошные! Какие космические! Просто невероятные", "Красивая пара", "Невероятное эстетическое наслаждение от фото", – пишут пользователи социальной сети.

MARUV сфотографировалась в прозрачном наряде
Пост звезды и реакция подписчиков
Комментарии под фото
Певицу и ее мужа назвали крутой парой

Отметим, что Александр Корсун в прошлом был концертным директором музыкального проекта The Pringlez. Известно, что муж артистки получил диплом по специальности "менеджмент" Харьковского аэрокосмического института. Провел несколько матчей за гандбольную команду "Харьков".

Муж певицы MARUV
MARUV на байке

Коротко о звезде:

  • MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) – скандальная украинская певица. Родилась в Павлограде (Днепропетровская область) 15 февраля 1991 года.

  • Первый ее авторский альбом "Stories" появился в 2017 году. В 2018-м – первый видеоклип, снятый на песню "DRUNK GROOVE".

  • Анна живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

MARUV в своем сценическом образе
MARUV на отдыхе
Певица Анна Корсун

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно MARUV опубликовала в соцсетях видео, на котором имитирует поцелуй с девушкой. Фанаты обвинили звезду в чрезмерной пошлости. Артистка молчать не стала и ответила "неудовлетворенным" подписчикам, посоветовав им обратиться к психологу.

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