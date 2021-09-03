MARUV не выступила в России из-за победителей 'Евровидения 2021' Maneskin – СМИ

Украинская певица Maruv не выступила в России на разогреве у победителей "Евровидения 2021", итальянской группы Maneskin. Исполнительница покинула ГУМ, так и не выйдя на сцену.

Фанаты артистки очень расстроились. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro

Как стало известно, поклонники Maruv были в восторге, когда узнали о ее появлении на концерте Maneskin. Однако знаменитость так и не исполнила ни одной песни и вовсе не вышла на сцену в Москве.

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Коротко о знаменитости:

Анна Корсун родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В школьные годы ходила на танцы и музыку, а также в составе танцевального коллектива "Лик" гастролировала по Украине. Окончила музыкальную школу (хоровое отделение). Затем поступила в физико-математический лицей.

В 2013 году Анна создала группу The Pringlez, которая изначально была собрана в качестве учебного проекта студентов. Через четыре года артистка приняла решение о переезде коллектива в Киев, смене названия, репертуара и музыкального направления.

Напомним: ранее MARUV выступила на музыкальном фестивале "Новая волна" в российском курортном городе Сочи. На мероприятии она появилась вместе с запрещенным в Украине Филиппом Киркоровым.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, MARUV была замечена в России в компании таких артистов как Филипп Киркоров и Ани Лорак. Также вместе с ними присутствовали известный продюсер Димитрис Контопулос и бизнесмен Илиас Кокотос.