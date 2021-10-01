MamaRika засветила грудь после родов в сексуальном пеньюаре. Фото

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая совсем недавно стала впервые мамой, порадовала поклонников новыми пикантными снимками. Артистка позировала в откровенном наряде лежа на кровати.

Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram. "У меня есть деньги на молоко", – коротко написала MamaRika (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На снимках певица позирует в сексуальном пеньюаре изумрудного цвета на тоненьких бретелях с откровенным декольте. Волосы Анастасия распустила и уложила так, что они лежали на одной стороне.

Анастасия сделала фото лежа на кровати, закинув ногу на ногу и приподняв руку за голову.

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Поклонники певицы ринулись писать комплименты.

"Все три огонь", "Красотка", "Вау, вторая красивая", "Ты крутая", "Выглядишь сексуально", "На высоте", "Мамка огонь", "Как всегда прекрасна", "Одна из самых любимых", "Маманя по легче", "На всех фото просто космическая, очень вдохновляешь", "Шикарная фигура, особенно грудь", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

MamaRika (Анастасия Кочетова) – украинская эстрадная певица. Она родилась в 1989 году в Червонограде Львовской области.

Участвовала в проекте "Фабрика звезд". В 2012 году вышел ее первый альбом "Папарацци".

Была моделью и появлялась на обложках популярных глянцевых журналов: "Playboy (Украина)", "Maxim", "Viva!", трижды участвовала в проекте "Viva! Самые красивые".

В апреле 2016 года состоялась премьера комедийного телесериала "Однажды в Одессе", в котором она сыграла одну из главных ролей.

Весной в 2020 года в Таиланде вышла замуж за шоумена Сергея Середу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что MamaRika поделилась подробностями, как ей делали кесарево сечение. Артистка призналась, что у нее не возникало сомнений на счет операции.