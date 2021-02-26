Мама Илона Маска продемонстрировала роскошный деловой образ. Фото

Мать главы компании SpaceX, предпринимателя и изобретателя Илона Маска, 72-летняя Мэй позировала в элегантном наряде.

На своей странице в Instagram женщина опубликовала несколько снимков, на которых предстала в деловом образе. На ней был черный костюм с юбкой средней длины, черные босоножки на массивной подошве. Свой образ Мэй дополнила белым аккуратным ожерельем на шее, огромными серьгами и красивой укладкой. На лице был легкий макияж с акцентом на глазах (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Напомним, Мэй Маск – канадско-южноафриканская модель. Мать троих детей: сыновей Илона Маска, Кимбала Маска и дочери Тоски Маск. 50 лет своей жизни она посвятила работе в модельном бизнесе, появляясь на обложках известных журналов, включая Time, New York Magazine и Elle.

В 1970 году женщина вышла замуж за южноафриканского инженера Эррола Маска, с которым она познакомилась еще в школе. Спустя 9 лет брака супруги развелись. После этой новости сыновья Илон и Кимбал приняли решение переехать жить к отцу. Но уже после окончания средней школы будущий миллиардер Илон перебрался в Канаду, а через год мама поехала за ним.

Как сообщал OBOZREVATEL, мать Илона Маска поделилась с фанатами уникальными фото из молодости. Она показала архивные снимки, на которых ей было всего 17.