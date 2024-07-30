Макс Барских и Алексеев в Латвии принципиально проигнорировали русский язык: украинцы похвалили певцов и вспомнили Данилко

Украинский певец Макс Барских в Латвии, куда отправился на фестиваль Лаймы Вайкуле, принципиально игнорировал русский язык. Такой же позиции придерживался его коллега-артист Алексеев. В то же время, шоумен Андрей Данилко не только разговаривал на русском языке на сцене, но и дал интервью, где объяснил свою позицию.

В ту же студию пришел Макс Барских, который общался с журналистами на английском языке, ведь украинский зрители могли не понять. Такой поразительный контраст во взглядах восхитил украинцев.

В эфире латвийского вещателя LTV Ziņu dienests Барских английскими словами объяснил, что дистанцировался от России, потому что "это место перестало существовать" для него.

На сцене фестиваля в Юрмале Барских пел на английском языке, на котором также общался с журналистами за кулисами. То же самое делал певец Алексеев, который также решил принципиально игнорировать русский язык, который понимают в Латвии.

То, что звезды пошли по более сложному пути, лишь бы остаться верными своей позиции, поразило многих украинцев. В пабликах и в комментариях начали появляться хвалебные сообщения, где певцов ставили в пример Данилко.

Портал "Музвар" написал: "Где-то плачет один Андрей Данилко, который не хочет себя ломать и раздает советы на местном ТВ не ходить на его концерты тем, кого триггерит русский, а тот же Барских пришел на этот же телеканал LTV Zinu dienests и снова таки дал интервью на английском".

Также в сети высказались: "Барских дал интервью тому же телеканалу, что и Данилко. Но на английском. Вау, оказывается, что в мире существует язык, кроме русского, который могут понимать и украинцы, и латыши", "Когда не плачешь по "совку", "Молодец", "Красавчик".

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Данилко отказался судить Нацотбор на Евровидение. Ему не понравился новый формат, а в прошлый раз шоумен "мучился".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!