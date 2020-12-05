Майли Сайрус снялась топлесс для обложки знаменитого глянца. Фото

Популярная американская певица Майли Сайрус снялась в откровенной фотосессии для январского номера журнала Rolling Stone.

Фото обложки 28-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На ней Сайрус позировала в одних лишь прозрачных колготках, прикрыв оголенную грудь руками.

Также знаменитость поделилась и другими пикантными снимками, которые вошли в номер журнала. На одном из них она позировала в черной куртке, которую надела на голое тело, и пышной юбке.

К слову, Майли дала интервью для Rolling Stone, в котором рассказала, почему решила вновь позировать обнаженной.

"Помню, мне говорили: "Какого черта ты отвлекаешь людей своей наготой и трясешь задницей, если ты талантливая певица?". А я обожаю индустрию развлечений, поп-культуру, люблю незабываемые моменты", – призналась певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность в 16 лет с Лиамом Хемсвортом, который впоследствии стал ее мужем. Однако до этого звезда имела сексуальные контакты с девушками.