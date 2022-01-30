Майкл Джексон полыхал как факел. Почему на самом деле певец облысел и делал множество пластических операций

Популярный американский певец Майкл Джексон однажды пережил страшный случай, который в корне изменил его жизнь. Он вспыхнул пламенем и после этого облысел навсегда.

Речь идет о съемках рекламы для напитка "Pepsi" 27 января 1984 года. Джексон вместе со своими братьями делали проморолик, но во время шестого дубля прямо на съемочной площадке в Калифорнии взорвалась пиротехника. Искры попали в голову певца, и огонь мгновенно охватил его шевелюру, пишет Daily Star.

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Поначалу Джексон ничего не понял, но окружающие набросились на него и потушили огонь. На место были вызваны парамедики, которые на носилках доставили артиста в Мемориальную больницу Бротмана для лечения сильных ожогов лица, головы и тела.

Ожоги второй и третьей степени были размером с ладонь. Однако в лечебном заведении звезда пробыл лишь сутки. Затем лечился амбулаторно.

Данный случай кардинально изменил внешность Джексона, так как потерянные в результате пожара волосы он отрастить не смог. Поэтому и стал носить свои легендарные прямые черные парики. Кроме того, на скальпе у певца остались пожизненные шрамы от ожогов.

После смерти артиста 25 июля 2009 года вскрытие тела подтвердило, что у него все еще были лысины на голове.

Коротко о знаменитости:

Майкл Джексон – американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актер, сценарист, филантроп, предприниматель. Самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, известен как "Король поп-музыки", обладатель 15 премий "Грэмми" и сотен других премий.

Ранее OBOZREVATEL показал на фото, как в течение всей жизни изменялась внешность Майкла Джексона.