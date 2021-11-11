'Люди не верят, что это моя грудь': как выглядит модель без пластики, которую постоянно удаляют из Instagram

25-летняя модель Вероника Райек из Словакии заявила, что ее профиль в социальной сети Instagram постоянно удаляют, потому что на нее жалуются пользователи сети. По ее словам, подписчики сообщают, что это фальшивый аккаунт, поскольку не верят, что Вероника настоящая.

Многие приписывают модели пластические операции, поскольку считают, что внешность Вероники Райек не соответствует действительности, пишет Daily Mail. "Люди даже не верят, что я существую. Это дискриминация, когда другие женщины могут делать то же самое, что и я, а я не могу, и меня просто исключают из-за моей внешности", – сказала Вероника Райек (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Модель отметила, что ей приходится называть себя инопланетянином, потому что люди не верят, что она настоящая.

"Люди говорят, что красивым людям легко, но нет. Мне хуже, потому что люди усложняют мне задачу, потому что я красива", – сказала Вероника.

Модель добавила, что каждый день получает сотни сообщений от женщин, которые стыдят ее и наговаривают, что она якобы использует маски и фильтры, чтобы сфотографироваться.

"Я не делаю никаких настроек, форм или фильтров – я использую инструмент для сглаживания кожи, но я думаю, что это нормально. Я получаю больше насилия от женщин, потому что они ревнивы и думают, что я уведу их парня", – призналась модель.

Чтобы положить конец сообщениям и слухам о пластической хирургии, Вероника Райек прошла обследования у врача и получила сканирование груди, в котором доказано, что в формах модели нет имплантатов.

"Люди задавались вопросом, натуральна ли моя грудь, поэтому я пошла к врачу, чтобы пройти обследование груди и доказать, что они настоящие, без каких-либо улучшений, предметов или шрамов. Доктор, к которому я пришла также была удивлена, потому что подумала, что мне тоже сделали операцию", – рассказала Райек.

К слову, Вероника с 14 лет занимается модельным бизнесом. Также она принимала участие в конкурсе красоты "Мисс Словакия-2016".

Девушка с самого детства занималась спортом и качала мышцы груди, благодаря чему сейчас ее формы выглядят такими подтянутыми. Также Вероника не употребляет алкоголь, правильно питается и тренируется пять раз в неделю.

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