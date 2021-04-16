Лорак засветила пышную грудь в откровенном купальнике. Фото
Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, порадовала поклонников новым пикантным снимком. На нем артистка запечатлена в красном купальнике с рюшами, который выгодно подчеркнул ее грудь.
Соответствующее фото знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Лорак позировала на фоне живописного пляжа (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
Поклонники пришли в восторг от пикантной публикации певицы. Они засыпали ее множеством комплиментов.
"Бомба", "Сексуальная! Очень ждали фотографию в купальнике", "Вы слишком идеальная! Фигура роскошная", "Красивая", – написали люди.
Коротко о знаменитости:
Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место. Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками откровенными фото. На них артистка в обнаженном виде, прикрывшись только одеялом, позировала посреди улицы.
Также Лорак появилась в пикантном образе. Знаменитость сидела на стуле в кружевном наряде, укутавшись в плед.
Лорак поделилась с поклонниками снимком, на котором показала подросшую дочь 9-летнюю Софию. Знаменитость вместе с девочкой посетила премьеру своего шоу DIVA в кинотеатре Москвы.