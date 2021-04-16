Лорак засветила пышную грудь в откровенном купальнике. Фото

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, порадовала поклонников новым пикантным снимком. На нем артистка запечатлена в красном купальнике с рюшами, который выгодно подчеркнул ее грудь.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Лорак позировала на фоне живописного пляжа (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Поклонники пришли в восторг от пикантной публикации певицы. Они засыпали ее множеством комплиментов.

"Бомба", "Сексуальная! Очень ждали фотографию в купальнике", "Вы слишком идеальная! Фигура роскошная", "Красивая", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место. Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софию.

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