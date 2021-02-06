Лорак в одеяле на голое тело снялась посреди улицы. Фото

Украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, поделилась с поклонниками откровенными фото. На них артистка в обнаженном виде, прикрывшись только одеялом, позировала посреди улицы.

Соответствующие снимки Лорак опубликовала на личной странице в Instagram. Певица объяснила, что кадры были сделаны во время съемок клипа на песню "Удержи мое сердце".

"Сегодня картине "Удержи мое сердце" исполнилось 5 лет", – написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от новой публикации Лорак и засыпали ее комплиментами.

"Какая вы красивая", "Супер", "Вы лучшая", "Шикарная", "Очень соблазнительная фотосессия", – написали люди.

Напомним, Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место. Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – десятилетнюю Софию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак поделилась с поклонниками пикантным фото. На нем 42-летняя артистка позировала перед зеркалом в гардеробной в черной свободной рубашке, оголив стройные ноги.