Лорак в коротком платье показала стройные ноги на Мальдивах. Фото
Украинская певица Ани Лорак отправилась на Мальдивы и показала горячее фото с отдыха. На нем артистка запечатлена в коротком платье оранжевого цвета и черной шляпе.
Звезда позировала на фоне пальмы, демонстрируя свои стройные ноги. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Пора принять свою порцию витамина D", – прокомментировала публикацию Лорак.
Пользователи сети оценили новое фото знаменитости. Они засыпали Лорак комплиментами, отметив, что она очень красивая.
"Какие ножки, какая Дива. Удачного отдыха", " Вы очень красивая", "Классное платье", "Вау, Ани, вы – королева", – написали люди.
Коротко о знаменитости:
Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место. Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками откровенными фото. На них артистка в обнаженном виде, прикрывшись только одеялом, позировала посреди улицы.
Также Лорак появилась в пикантном образе. Знаменитость сидела на стуле в кружевном наряде, укутавшись в плед.
Лорак поделилась с поклонниками снимком, на котором показала подросшую дочь 9-летнюю Софию. Знаменитость вместе с девочкой посетила премьеру своего шоу DIVA в кинотеатре Москвы.