Лорак в коротком платье показала стройные ноги на Мальдивах. Фото

Украинская певица Ани Лорак отправилась на Мальдивы и показала горячее фото с отдыха. На нем артистка запечатлена в коротком платье оранжевого цвета и черной шляпе.

Звезда позировала на фоне пальмы, демонстрируя свои стройные ноги. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Пора принять свою порцию витамина D", – прокомментировала публикацию Лорак.

Пользователи сети оценили новое фото знаменитости. Они засыпали Лорак комплиментами, отметив, что она очень красивая.

"Какие ножки, какая Дива. Удачного отдыха", " Вы очень красивая", "Классное платье", "Вау, Ани, вы – королева", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место. Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софию.

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