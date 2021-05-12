Лорак позировала в джинсах с высокой талией и белоснежном топе. Фото

Украинская певица Ани Лорак, которая осела в Москве, поделилась с поклонниками фото, на котором она запечатлена в синих джинсах с завышенной талией и белом кроп-топе с рукавами-фонариками. Свой образ артистка дополнила солнцезащитными очками и множеством украшений.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Лорак позировала лицом к камере, демонстрируя стильный образ и стройную фигуру (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Каникулы подошли к концу… Впереди – много работы над новыми песнями и скорыми премьерами. Наше с вами лето начнется ярко", – написала певица.

Поклонники оценили новую публикацию Лорак. Они засыпали знаменитость множеством комплиментов.

"Какое красивое фото", "Какая фигура", "Очень нежный образ", "Невероятно красивая", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место.

Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Ани Лорак хвасталась фото с отдыха на Мальдивах. Она делилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в откровенном бикини с глубоким вырезом.