Лорак похвасталась пышными формами в купальнике. Фото
Украинская певица Ани Лорак отправилась на Мальдивы и поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в откровенном бикини с глубоким вырезом.
Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Артистка позировала на фоне Индийского океана.
Так, Лорак появилась перед фанатами в стильном цельном купальнике черного цвета на завязках. Также в пляжном образе певицы было декольте, которое хорошо подчеркнуло ее грудь. Свой лук женщина дополнила аксессуаром в виде золотистого браслета.
"На край света с тобой..." – коротко подписала кадр звезда.
Пользователи сети оценили стройную фигуру Лорак и засыпали ее комплиментами.
"Безумно красивая", "Нереальная красивая! Офигенная", "Боже мой, какая же вы нереальная, как русалочка, прям невозможно отвести взгляд", – пишут люди в комментариях.
Коротко о знаменитости:
Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место.
Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софию.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Лорак появилась в пикантном образе. Знаменитость сидела на стуле в кружевном наряде, укутавшись в плед.
Также Лорак появилась перед фанатами в ярко-желтых шортах и черном бюстгальтере от купальника, который подчеркнул ее формы. Артистка позировала на фоне Индийского океана.