Лорак похвасталась пышными формами в купальнике. Фото

Украинская певица Ани Лорак отправилась на Мальдивы и поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в откровенном бикини с глубоким вырезом.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Артистка позировала на фоне Индийского океана.

Так, Лорак появилась перед фанатами в стильном цельном купальнике черного цвета на завязках. Также в пляжном образе певицы было декольте, которое хорошо подчеркнуло ее грудь. Свой лук женщина дополнила аксессуаром в виде золотистого браслета.

"На край света с тобой..." – коротко подписала кадр звезда.

Пользователи сети оценили стройную фигуру Лорак и засыпали ее комплиментами.

"Безумно красивая", "Нереальная красивая! Офигенная", "Боже мой, какая же вы нереальная, как русалочка, прям невозможно отвести взгляд", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место.

Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софию.

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