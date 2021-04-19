Лорак похвасталась формами в сексуальном купальнике. Фото
Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, порадовала поклонников очередными пикантными снимками. На этот раз артистка похвасталась стройной фигурой в сексуальном купальнике.
Соответствующее фото знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. В кадре Лорак позировала в слитном купальнике цвета топленого молока, который подчеркнул упругие ягодицы звезды. На фото знаменитость стоит вполоборота в бассейне и игриво улыбается.
"Я так люблю солнце", – коротко подписала фото в Instagram певица.
Пользователи сети засыпали Лорак множеством комплиментов. В комментариях они отметили, что артистка выглядит сногсшибательно.
"Очень горячо", "Какая красавица", "У вас такая красивая фигура", "Какая же вы невероятная. Хорошего отдыха", – писали фанаты под снимками звезды.
Коротко о знаменитости:
Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место. Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Лорак засветила пышную грудь в откровенном купальнике во время отдыха на Мальдивах.
Также Лорак появилась в пикантном образе. Знаменитость сидела на стуле в кружевном наряде, укутавшись в плед.
Кроме того, Лорак поделилась с поклонниками откровенными фото. На них артистка в обнаженном виде, прикрывшись только одеялом, позировала посреди улицы.