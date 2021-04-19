Лорак похвасталась формами в сексуальном купальнике. Фото

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, порадовала поклонников очередными пикантными снимками. На этот раз артистка похвасталась стройной фигурой в сексуальном купальнике.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. В кадре Лорак позировала в слитном купальнике цвета топленого молока, который подчеркнул упругие ягодицы звезды. На фото знаменитость стоит вполоборота в бассейне и игриво улыбается.

"Я так люблю солнце", – коротко подписала фото в Instagram певица.

Пользователи сети засыпали Лорак множеством комплиментов. В комментариях они отметили, что артистка выглядит сногсшибательно.

"Очень горячо", "Какая красавица", "У вас такая красивая фигура", "Какая же вы невероятная. Хорошего отдыха", – писали фанаты под снимками звезды.

Коротко о знаменитости:

Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место. Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софию.

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