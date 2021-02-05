Лобода показала поцелуй с Брежневой. Фото

Украинская певица Светлана Лобода показала совместное фото с коллегой Верой Брежневой. На нем артистки запечатлены в объятиях друг друга в момент обмена поцелуями в щеку.

Соответствующий снимок Лобода опубликовала в своих Instagram-сторис. Публикацию она посвятила дню рождения Брежневой – 3 февраля артистке исполнилось 39 лет.

"С днем твоего рождения, милая. Свети, солнце", – написала она.

Брежнева и Лобода вместе выступали на сцене в составе "ВИА Гры" с мая по сентябрь 2004 года. После ухода Светланы из группы, на ее место пришла российская певица Альбина Джанабаева. Вера покинула коллектив в июле 2007 года, после четырех лет сотрудничества и занялась сольной карьерой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вкраинская певица Светлана Лобода засветила перед публикой кольцо, которое напоминает обручальное.